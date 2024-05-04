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Гарсия – Конору: «Ты убежал от тестирования в «Дом у дороги». Если встретимся, то сломаю тебе лодыжку»

«Если я увижу Конора Макгрегора, то сломаю этому слабаку лодыжку. Ты убежал от тестирования, потому что был в «Доме у дороги», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

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