Румынский циклон несет в Рязань обложные дожди

Причиной ненастья станет циклон, который сформировался над Румынией. Он придет к нам уже завтра. "По некоторым модельным прогнозам, дожди различной интенсивности в некоторых районах будут идти чуть ли не весь день 10 мая и ослабеют только к вечеру", - отметил автор канала.
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