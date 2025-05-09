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62ИНФО | Новости Рязани

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Румынский циклон несет в Рязань обложные дожди

Румынский циклон несет в Рязань обложные дожди

Причиной ненастья станет циклон, который сформировался над Румынией. Он придет к нам уже завтра.  "По некоторым модельным прогнозам, дожди различной интенсивности в некоторых районах будут идти чуть ли не весь день 10 мая и ослабеют только к вечеру", - отметил автор канала.

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