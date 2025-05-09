Румынский циклон несет в Рязань обложные дожди

Причиной ненастья станет циклон, который сформировался над Румынией. Он придет к нам уже завтра. "По некоторым модельным прогнозам, дожди различной интенсивности в некоторых районах будут идти чуть ли не весь день 10 мая и ослабеют только к вечеру", - отметил автор канала.