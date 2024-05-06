«Нацистский подход»: как ФБК и основатели «фабрики эльфов» лоббируют в Европе «паспорта хороших русских»

Бывший сотрудник ФБК* Владимир Милов** и соратница Михаила Ходорковского** Наталия Арно будут лоббировать в Европарламенте меры против «вредоносного влияния России», искать новые объекты для санкций, выявлять и блокировать пути их обхода.
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