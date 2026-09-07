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Татар-информ

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Выставку живописи авангарда из собрания ГМИИ РТ планируют провести в Абу-Даби

Выставку живописи авангарда из собрания ГМИИ РТ планируют провести в Абу-Даби

Фото: пресс-служба Раиса РТ Выставку живописи авангарда из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан планируют провести в 2027 году в Bassam Freiha Art Foundation на Музейном острове в Абу-Даби.

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