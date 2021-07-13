5 июля в оздоровительном лагере прошла КИП´ Мой родны кут, як ты мне мiлы´.

5 июля в оздоровительном лагере ´Алые паруса´, ГУО Средняя школа 32 г. Бобруйска ´ прошла КИП´ Мой родны кут, як ты мне мiлы´, где ребята вспомнили и .
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