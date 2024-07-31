Telegraph: ВСУ уже совершили первые вылеты на истребителях F-16

Самолеты применялись в качестве средств противовоздушной обороны Украинские пилоты уже осуществили первые вылеты на поставленных Западом истребителях F-16, они применялись в качестве средств противовоздушной обороны, сообщает издание The Telegraph.
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