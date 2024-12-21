"Решили выжать максимум": Пинчук рассказал, почему враг выбрал Казань для удара

Утром 21 декабря враг ударил по жилым домам Казани. Полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук рассказал, почему целью выбрана столица Татарстана.
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