В одной камере с «битцевским маньяком»: о чём умолял единственный выживший террорист Беслана

Нурпаша Кулаев отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова» уже более 18 лет. За это время единственный выживший участник захвата школы №1 в Беслане сменил больше ста сокамерников, но один из них запомнился ему, пожалуй, сильнее всех — и не в лучшем смысле.