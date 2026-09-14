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Русская Семёрка

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В одной камере с «битцевским маньяком»: о чём умолял единственный выживший террорист Беслана

Нурпаша Кулаев отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова» уже более 18 лет. За это время единственный выживший участник захвата школы №1 в Беслане сменил больше ста сокамерников, но один из них запомнился ему, пожалуй, сильнее всех — и не в лучшем смысле.

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