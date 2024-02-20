Поскольку за выращивание ипомеи трехцветной дачникам теперь грозят серьезные наказания, то крайне важно уметь различать ее среди прочих ипомей, а равно вообще вьющихся растений.
Как отличить ипомею трехцветную от других вьюнов?
Комментарии
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ЮМ
Юрий Мешков
Производителей семян петрушки и продавцов всех оштрафовали?
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6 час.
лл
лина любимцева
Свинья, грязь, всегда найдет. Уже даже такой красивый цветок попал под запрет из-за этих извращенцев-наркоманов!! Тьфу, мерзость какая!! ТОРЧКИ ЧЕРТОВЫ!! Бездельники и дебилы.
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3 час.
Наталья М
Как я поняла,одно из главных отличий - это цветки собраны в пучок. Я не встречала такую Ипомею. У меня она сама растет,и цветки одиночные. Значит это не тот вид. Получается,не так страшен черт,как его малюют. И зря подняли кипишь ,это не та Ипомея. Или что то не так поняла,кто разъяснит?
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2 час.
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