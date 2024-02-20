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Как отличить ипомею трехцветную от других вьюнов?

Как отличить ипомею трехцветную от других вьюнов?

Поскольку за выращивание ипомеи трехцветной дачникам теперь грозят серьезные наказания, то крайне важно уметь различать ее среди прочих ипомей, а равно вообще вьющихся растений.

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Комментарии
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ЮМ
Юрий Мешков
Производителей семян петрушки и продавцов всех оштрафовали?
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6 час.
лл
лина любимцева
Свинья, грязь, всегда найдет. Уже даже такой красивый цветок попал под запрет из-за этих извращенцев-наркоманов!! Тьфу, мерзость какая!! ТОРЧКИ ЧЕРТОВЫ!! Бездельники и дебилы.
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3 час.
Наталья М
Как я поняла,одно из главных отличий - это цветки собраны в пучок. Я не встречала такую Ипомею. У меня она сама растет,и цветки одиночные. Значит это не тот вид. Получается,не так страшен черт,как его малюют. И зря подняли кипишь ,это не та Ипомея. Или что то не так поняла,кто разъяснит?
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2 час.

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