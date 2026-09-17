Под Новороссийском произошло землетрясение магнитудой 4,2

Подземные толчки магнитудой 4,2 были зарегистрированы возле Новороссийска в Краснодарском крае, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
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