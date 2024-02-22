ChatGPT временно сошел с ума и стал нести чушь

ChatGPT не может сойти с ума, поскольку это не живой человек, но наделение его человеческими качествами (антропоморфизация) — наиболее простой для большинства людей способ описать неожиданные ответы модели ИИ.
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