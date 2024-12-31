Infopro54.ru – Новости Сибири Деятели из национально-освободительного движения (НОД) обвинили русских в преступлениях мигрантов, заявив, что «сами виноваты», что ценные специалисты совершают преступления.
«Вы получите отпор!»: общественник заступился за мигрантов, которых «притесняют» русские
Комментарии
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Людмила Полищук
Конечно, культура и менталитет у каждой страны свой. Трудно бывает договориться даже двум людям, а тут целые народы... Не хватает нам духовного и психологического научения, понимания и воспитания. Тогда можно было бы "скруглить" острые углы взаимоотношений. А сейчас, когда мы безграмотны в этих вопросах, всё сводится к недовольству, гневу, к физическому насилию, к убийствам... Нам всем, каждому человеку любой национальности, очень нужны коммуникативные познания и осознание, что есть Всевышний.
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8 час.
В С
НОД это где гр. Фёдоров мутил ? Где сейчас этот чёрт ?
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4 час.
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