«Вы получите отпор!»: общественник заступился за мигрантов, которых «притесняют» русские

Людмила Полищук

Конечно, культура и менталитет у каждой страны свой. Трудно бывает договориться даже двум людям, а тут целые народы... Не хватает нам духовного и психологического научения, понимания и воспитания. Тогда можно было бы "скруглить" острые углы взаимоотношений. А сейчас, когда мы безграмотны в этих вопросах, всё сводится к недовольству, гневу, к физическому насилию, к убийствам... Нам всем, каждому человеку любой национальности, очень нужны коммуникативные познания и осознание, что есть Всевышний.