Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 842 подписчика

«Вы получите отпор!»: общественник заступился за мигрантов, которых «притесняют» русские

«Вы получите отпор!»: общественник заступился за мигрантов, которых «притесняют» русские

Infopro54.ru – Новости Сибири Деятели из национально-освободительного движения (НОД) обвинили русских в преступлениях мигрантов, заявив, что «сами виноваты», что ценные специалисты совершают преступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Полищук
Конечно, культура и менталитет у каждой страны свой. Трудно бывает договориться даже двум людям, а тут целые народы... Не хватает нам духовного и психологического научения, понимания и воспитания. Тогда можно было бы &quot;скруглить&quot; острые углы взаимоотношений. А сейчас, когда мы безграмотны в этих вопросах, всё сводится к недовольству, гневу, к физическому насилию, к убийствам... Нам всем, каждому человеку любой национальности, очень нужны коммуникативные познания и осознание, что есть Всевышний.
Ответить
8 час.
В С
НОД это где гр. Фёдоров мутил ? Где сейчас этот чёрт ?
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх