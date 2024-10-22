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Сеул, выдыхай: КНДР опровергла информацию об отправке своих военных в Россию

Сеул, выдыхай: КНДР опровергла информацию об отправке своих военных в Россию

В своем заявлении на заседании комитета Генассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности северокорейский представитель подчеркнул, что миссия КНДР заключается в содействии законному и дружественному сотрудничеству между суверенными странами.

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