Сеул, выдыхай: КНДР опровергла информацию об отправке своих военных в Россию

В своем заявлении на заседании комитета Генассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности северокорейский представитель подчеркнул, что миссия КНДР заключается в содействии законному и дружественному сотрудничеству между суверенными странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии