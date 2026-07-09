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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пистонс» по-прежнему хотят сохранить Дюрена, готовы предложить до 35 млн долларов в год

« Детройт » не заинтересован проведении сделки по схеме «сайн-энд-трейд» в случае с ограниченно свободным агентом Джейленом Дюреном .

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