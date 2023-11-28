Аксенов: более 90 домовладений подтоплено в Евпатории из-за шторма

ТАСС/Сергей Мальгавко Вода постепенно уходит из Евпатории, но 93 домовладения все еще остаются подтопленными после шторма, который обрушился на крымский полуостров в ночь на 27 августа, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
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