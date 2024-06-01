США и Узбекистан засекретили своё военное сотрудничество

19 мая на очередном пленарном заседании Сената Узбекистана был одобрен закон «О ратификации Соглашения между Министерством обороны Республики Узбекистан и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки о мерах защиты секретной военной информации», подписанного в Вашингтоне 9 июня 2023 года.