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Царьград

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"Роскосмос": грузовой космический корабль "Прогресс МС-26" утонул в Тихом океане

"Роскосмос": грузовой космический корабль "Прогресс МС-26" утонул в Тихом океане

Госкорпорация "Роскосмос" заявила об окончании миссии грузового корабля "Прогресс МС-26"."Роскосмос" в Телеграм-канале сообщил, что несгоревшие в атмосфере остатки корабля "Прогресс МС-26" затонули в несудоходной районе южной части Тихого океана.

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