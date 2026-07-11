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Русская весна

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В Италии обвинили ЕС в использовании «российской угрозы» для оправдания роста военных расходов (ВИДЕО)

В Италии обвинили ЕС в использовании «российской угрозы» для оправдания роста военных расходов (ВИДЕО)

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что руководство Евросоюза, по его мнению, намеренно усиливает опасения вокруг «российской угрозы» для обоснования увеличения расходов на оборону.

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