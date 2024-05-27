Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Введение странами Евросоюза очередных нелегитимных санкций в отношении России является "наказанием" за ведение Москвой самостоятельной политики и отстаивание суверенного выбора.
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