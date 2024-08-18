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Нижний Тагил и Серов получат дополнительно 53,7 млн рублей на реконструкцию лифтов

Нижний Тагил и Серов получат дополнительно 53,7 млн рублей на реконструкцию лифтов

Власти Свердловской области продолжают работу по модернизации инфраструктуры многоквартирных домов. В этом году на замену лифтов в рамках программы "Формирование современной городской среды" было выделено 450 миллионов рублей.

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