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Царьград

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Европе не хватает ресурсов для быстрой помощи Украине, утверждает Welt

Европе не хватает ресурсов для быстрой помощи Украине, утверждает Welt

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