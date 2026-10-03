Два дубля против лидера чемпионата: минское "Динамо" обыграло "Локомотив" в КХЛ

В Минске на льду "Минск-Арены" в субботу, 3 октября 2026 года, завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное "Динамо" принимало лидера турнирной таблицы Западной конференции – ярославский "Локомотив".
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