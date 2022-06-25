Русская весна

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Судьба Запада — доллары в бензобак не закачаешь

Судьба Запада — доллары в бензобак не закачаешь

Новости из Европы чем дальше, тем больше напоминают хронику событий с тонущего корабля. Вот несколько свежих заголовков: «Венгрия призвала Евросоюз прекратить вводить санкции против России и начать с ней переговоры»; «Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL установила лимит на продажу бензина в розницу по фиксированной цене в объёме 50 литров в день на человека»; «Министр экономики ФРГ заявил, что страна находится в газовом кризисе, потребление газа требуется сократить везде, где возможно».

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