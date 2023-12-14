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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Путин впервые с начала СВО вышел на большой разговор с россиянами

Впервые с начала СВО Владимир Путин вернулся к обстоятельному разговору с общественностью. В отличие от предыдущих лет, нельзя сказать, что это была Большая пресс-конференция президента или Прямая линия — все, журналисты и обычные люди, в этот день были равны.

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