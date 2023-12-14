Путин впервые с начала СВО вышел на большой разговор с россиянами

Впервые с начала СВО Владимир Путин вернулся к обстоятельному разговору с общественностью. В отличие от предыдущих лет, нельзя сказать, что это была Большая пресс-конференция президента или Прямая линия — все, журналисты и обычные люди, в этот день были равны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии