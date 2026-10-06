Госсекретарь США Рубио посетил авиабазу Кефлавик в Исландии

Госсекретарь США Марко Рубио посетил авиабазу Кефлавик в Исландии. Ему была проведена экскурсия по самолёту-разведчику P-8A Poseidon с демонстрацией его оптических возможностей в Арктическом регионе и у русских берегов.
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