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Христо Стоичков: «Когда Роналду сел в запас, сборная осталась без лидера. Португалия – ужасное разочарование»

Христо Стоичков: «Когда Роналду сел в запас, сборная осталась без лидера. Португалия – ужасное разочарование»

Христо Стоичков назвал главные разочарования ЧМ-2022. – Стала ли Бразилия самым большим разочарованием? – Да.

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