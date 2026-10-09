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Район Коптево

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Дом на Генерала Рычагова будет кремово-лососевого цвета, а первый этаж — дымчатого

В Московском фонде реновации рассказали, каким станет новый ЖК, который строят улица Генерала Рычагова, земельный участок 14/2.

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