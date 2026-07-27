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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Богдан Гуськов: «Не сказал бы, что удары Анкалаева очень сильные. Бьет как хороший полутяж»

Боец UFC Богдан Гуськов рассказал, с кем готовился бы к потенциальному реваншу с Магомедом Анкалаевым , а также оценил силу его удара.

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