Кандинский, Левитан и Нестеров уйдут с молотка

Столичный аукционный дом обнародовал каталог больших осенних торгов, назначенных на 18 октября. В списке — 320 позиций с совокупной оценкой 1,5 млрд рублей.
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