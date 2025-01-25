Доцент Ногайлиева: семьям с детьми проиндексируют социальные выплаты с 1 февраля

В России проиндексируют социальные выплаты для семей с детьми с 1 февраля. Об этом сообщила доцент кафедры трудового и социального права Санкт-Петербургского государственного университета Фатима Ногайлиева в беседе с агентством "Прайм".
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