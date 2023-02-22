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Красовский предложил Пугачевой искупить свои грехи поездкой в Донбасс

Красовский предложил Пугачевой искупить свои грехи поездкой в Донбасс

Российский журналист Антон Красовский обратился к певице Алле Пугачевой. В своем новом фильме «Каникулы в Горловке» он предложил Примадонне приехать в Донбасс, чтобы лично поддержать российских солдат.

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