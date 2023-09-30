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Куда исчез Жерар Депардье после критики РФ

Куда исчез Жерар Депардье после критики РФ

Известный актер Жерар Депардье, который десять лет назад получил российское гражданство после отказа от французского, внезапно высказал критику в адрес президента Владимира Путина.

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Комментарии
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С
Сергей
это приспособленцы, у таких  ушлёпков только то и хорошо, что хорошо для них и актуально сию минуту.. нахрен этого борова..
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6 час.
Лидия Ускова
Он никогда и не был &quot;нашим&quot;. Просто он узнал, что россияне платят всего 13% подоходного налога, не зависимо от дохода, а не 50-70% как на Западе. И у нас нет дополнительного налога на роскошь. Вот и припёрся. А сейчас испугался за свои съёмки, бизнес и назад...
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5 час.
Zoia Goldshtab
Мерзкий какой.....
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1 час.

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