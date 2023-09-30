Куда исчез Жерар Депардье после критики РФ

это приспособленцы, у таких ушлёпков только то и хорошо, что хорошо для них и актуально сию минуту.. нахрен этого борова..

Лидия Ускова

Он никогда и не был "нашим". Просто он узнал, что россияне платят всего 13% подоходного налога, не зависимо от дохода, а не 50-70% как на Западе. И у нас нет дополнительного налога на роскошь. Вот и припёрся. А сейчас испугался за свои съёмки, бизнес и назад...