Известный актер Жерар Депардье, который десять лет назад получил российское гражданство после отказа от французского, внезапно высказал критику в адрес президента Владимира Путина.
Куда исчез Жерар Депардье после критики РФ
Комментарии
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С
Сергей
это приспособленцы, у таких ушлёпков только то и хорошо, что хорошо для них и актуально сию минуту.. нахрен этого борова..
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6 час.
Лидия Ускова
Он никогда и не был "нашим". Просто он узнал, что россияне платят всего 13% подоходного налога, не зависимо от дохода, а не 50-70% как на Западе. И у нас нет дополнительного налога на роскошь. Вот и припёрся. А сейчас испугался за свои съёмки, бизнес и назад...
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5 час.
Zoia Goldshtab
Мерзкий какой.....
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1 час.
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