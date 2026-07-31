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Metro Москва

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ХАМАС согласился на разоружение в Газе: условия и перспективы урегулирования конфликта

ХАМАС согласился на разоружение в Газе: условия и перспективы урегулирования конфликта

Представители ХАМАС подтвердили согласие на разоружение в Газе после полугодовых переговоров. Передача вооружений возможна при условии вывода израильских подразделений, передачи полномочий по управлению сектором и запуска восстановительных работ.

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