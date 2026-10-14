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Александр Овечкин остался без голов, его «Вашингтон» приговорил Андрей Свечников / Момент дня

Александр Овечкин остался без голов, его «Вашингтон» приговорил Андрей Свечников / Момент дня

14 октября в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречались «Каролина» и «Вашингтон».14 октября в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречались «Каролина» и «Вашингтон».

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