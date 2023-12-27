Выпускники карагандинской Назарбаев Интеллектуальной школы поделились профессиональными успехами

В Назарбаев Интеллектуальной школе Караганды на втором форуме Samgau собралось 40 выпускников разных лет, чтобы обменяться опытом и поделиться профессиональными успехами, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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