Из больницы в Казани выписали первых пациентов, поступивших с ботулизмом

РИА Новости/Светлана Шевченко Первых пациентов, госпитализированных с симптомами ботулизма после употребления готовой еды, выписали в Казани, сообщает пресс-служба Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова 22 июня.
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