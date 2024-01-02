Каким будет прожиточный минимум в Тюменской области в 2024: ожидание и реальность

В Тюменской области прожиточный минимум в 2024 году вырос на 7,5 %, в Югре и на Ямале – на 4 %. Какой финансовый минимум полагается пенсионерам, взрослым и детям для жизни, соответствуют ли эти цифры реальности, читайте в материале «ФедералПресс».