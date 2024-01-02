ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

10 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Каким будет прожиточный минимум в Тюменской области в 2024: ожидание и реальность

Каким будет прожиточный минимум в Тюменской области в 2024: ожидание и реальность

В Тюменской области прожиточный минимум в 2024 году вырос на 7,5 %, в Югре и на Ямале – на 4 %. Какой финансовый минимум полагается пенсионерам, взрослым и детям для жизни, соответствуют ли эти цифры реальности, читайте в материале «ФедералПресс».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх