АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ ГРАНАТОМЁТЫ И ДРОНЫ СТРЕЛЯЮТ ЯДОМ, КОТОРЫЙ БЫЛ В САЛАТАХ: СКАБЕЕВА НАПОМНИЛА ПРО АМПУЛЫ С ТОКСИНОМ Нейротоксин, вызывающий ботулизм, а значит, паралич и смерть, могли забросить в Россию украинские спецслужбы, а подмешать в еду – мигранты.