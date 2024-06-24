АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ ГРАНАТОМЁТЫ И ДРОНЫ СТРЕЛЯЮТ ЯДОМ, КОТОРЫЙ БЫЛ В САЛАТАХ: СКАБЕЕВА НАПОМНИЛА ПРО АМПУЛЫ С ТОКСИНОМ Нейротоксин, вызывающий ботулизм, а значит, паралич и смерть, могли забросить в Россию украинские спецслужбы, а подмешать в еду – мигранты.
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