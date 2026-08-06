‼️🇷🇺🇺🇦 ФСБ предотвратила теракт на объекте Росгвардии в Приморье ▪️Задержаны трое подростков, которые готовили теракт на одном из объектов Росгвардии.
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‼️🇷🇺🇺🇦 ФСБ предотвратила теракт на объекте Росгвардии в Приморье ▪️Задержаны трое подростков, которые готовили теракт на одном из объектов Росгвардии.
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