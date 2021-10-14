5МИНУТКА

269 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Люся Люся
    Дамы, давайте дружно пожелаем этому самцу, чтобы настал день, когда от жены получит аналогичную ответку. И жена разве...Ничего не вижу пл...
  • Елена игрик
    Она может залюбить себя хоть до одури, а муж любит ее дочь...Муж ненавидит мою...
  • Vera Dobryagina
    Ну а что вы хотите? В доме молодая красивая девушка, а ему - табу, дочка жены))) Другим можно, а он как же? Ревность...Муж ненавидит мою...

Муж ненавидит мою дочь

Муж ненавидит мою дочь

Муж воспитывал мою дочь с пяти лет, как свою, отношение всегда хорошее было, пока она не начала работать.

Вернуться к статье
61
Обсудить
Елена игрик
Ощущение, что он просто влюблен в вашу дочь, а злится от бессилия что-то изменить. Если она на вас похожа, видит в ней вас в молодости. Вот и источник проблемы. Тут не ненависть, другое...
Марина (фурцева)
Мужа на мороз... или к психиатру или невропатологу, лечиться. Не терпите, не молчите, полюбите, зауважайте себя. Есть вещи, которые не надо прощать.
Елена игрик
Она может залюбить себя хоть до одури, а муж любит ее дочь...
Анна Желтоногова
Это называется... ЛЮБОВЬ.....
Нина Полевая (Бойко)
Кризис среднего возраста! Ревность к красивой и молодой девушке, с которой не может иметь отношений! Дебил!
Vera Dobryagina
Ну а что вы хотите? В доме молодая красивая девушка, а ему - табу, дочка жены))) Другим можно, а он как же? Ревность, конечно.

Картина дня

наверх