Муж ненавидит мою дочь

5МИНУТКАДети и семьяМуж ненавидит мою дочь Муж воспитывал мою дочь с пяти лет, как свою, отношение всегда хорошее было, пока она не начала работать.Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикОщущение, что он просто влюблен в вашу дочь, а злится от бессилия что-то изменить. Если она на вас похожа, видит в ней вас в молодости. Вот и источник проблемы. Тут не ненависть, другое...Марина (фурцева)Мужа на мороз... или к психиатру или невропатологу, лечиться. Не терпите, не молчите, полюбите, зауважайте себя. Есть вещи, которые не надо прощать.Елена игрикОна может залюбить себя хоть до одури, а муж любит ее дочь...Анна ЖелтоноговаЭто называется... ЛЮБОВЬ.....Нина Полевая (Бойко)Кризис среднего возраста! Ревность к красивой и молодой девушке, с которой не может иметь отношений! Дебил!Vera DobryaginaНу а что вы хотите? В доме молодая красивая девушка, а ему - табу, дочка жены))) Другим можно, а он как же? Ревность, конечно.Комментировать
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