Поседел и осунулся: муж Заворотнюк Петр Чернышев впервые за долгое время появился перед камерой (ВИДЕО)

Пользователи Сети снова обсуждают внешний вид российского фигуриста Петра Чернышева. Напомним, что муж тяжелобольной Анастасии Заворотнюк долгое время не появлялся на публике, но недавно он дал интервью, в котором рассказал о шоу Татьяны Навки.