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Представлены новые герои СВО

Представлены новые герои СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Командир штурмового отделения, рядовой Евгений Титко оказал первую помощь пострадавшим в результате удара вражеского FPV-дрона и приступил к эвакуации раненых.

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