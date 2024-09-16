Представлены новые герои СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Командир штурмового отделения, рядовой Евгений Титко оказал первую помощь пострадавшим в результате удара вражеского FPV-дрона и приступил к эвакуации раненых.
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