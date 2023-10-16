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Закон, порядок, государство

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"Получил удар в лицо": разборки на борту самолета Москва — Владивосток попали на видео

"Получил удар в лицо": разборки на борту самолета Москва — Владивосток попали на видео

На рейсе из Москвы в Владивосток произошла потасовка между пассажирами. Один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять своего соседа, что привело к физическому столкновению, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на tg — канале dpscontrolprim (18+).

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