В Миллерово прошел зональный этап областной Спартакиады школьников Ростовской области

На торжественном открытии Спартакиады с приветственным словом к присутствующим обратился глава Администрации Миллеровского района Олег Анатольевич Коваленко, пожелав всем спортсменам успешных выступлений и незабываемых впечатлений и побед.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии