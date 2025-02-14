Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Полковник Трухан: Гамбург нам не нужен – можно сносить

Полковник Трухан: Гамбург нам не нужен – можно сносить

Политнавигатор США не нужно прямое столкновение Европы и России, поскольку Европа к этому не готова – европейский театр военных действий похож на Украину и требует общевойсковых армий, а у ЕС экспедиционные силы.

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