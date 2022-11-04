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Иньяки Уильямс сыграл 246 матчей подряд за «Атлетик». Он повторил рекорд 28-летней давности в топ-5 лиг Европы

Иньяки Уильямс не пропустил ни одного матча Ла Лиги за последние 6 лет. 28-летний нападающий «Атлетика» принял участие в игре чемпионата Испании против «Жироны» (1:2).

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