На Амурском ГХК нашли еще тела погибших: сколько еще числятся пропавшими без вести

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 августа, ФедералПресс. Очаги возгорания на строительной площадке Амурского газохимического комплекса ликвидированы – специалисты завершают контролируемое выжигание остаточных технологических газов и приступили к обследованию места происшествия.
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