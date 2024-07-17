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В Госдуме назвали подрывы Крымского моста преступлением без срока давности

В Госдуме назвали подрывы Крымского моста преступлением без срока давности

Депутат Шеремет назвал подрывы Крымского моста преступлением без срока давности Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подрывы Крымского моста преступлением без срока давности.

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