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Медведев о выходе в четвертьфинал в Торонто: «Пока все неплохо. Но чем дальше, тем сложнее соперники и больше давления»

В третьем круге он обыграл Лоренцо Музетти – 6:4, 6:4. – Пока все неплохо. Но чем дальше, тем сложнее соперники и больше давления, и это то, ради чего мы работаем.

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