Фото: Михаил Андроник / РИА Новости Ситуация на фронтах СВО остаётся напряжённой: российские войска ведут позиционные бои и успешно продвигаются на ключевых направлениях, включая Дзержинск, Покровское и Угледарское, несмотря на сопротивление ВСУ.
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